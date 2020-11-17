شكرا لبحثكم عن خبر تدشين ورشة عمل خاصة لمسح أشجار البُن ومصادر المياه بيافع رصُد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشنت مؤسسة يافع للعمل والانجاز امس الإثنين ورشة عمل خاصة للماسحين والمشرفين الزراعين في مجال المسح الشامل لأشجار البُن ومصادرالمياه في مديرية يافع رصُد بمحافظة أبين.

وخلال التدشين الذي استهل بايآت من الذكرالحكيم، القى مديرمكتب الزراعة بيافع رصُد الأستاذ مطيع الشبحي كلمةً رحب فيها بجميع الحاضرين وفي الوقت نفسه قدم شكره وتقديرإلى مؤسسة يافع للعمل والانجازعلى تبنيها فكرة المسح الشامل لأشجارالبُن في مديريات يافع التابعة لمحافظتي لحج وأبين، ليعود نفعها وثروتها مالياً واقتصادياً على أبناء يافع،وكذلك للحد من استنزاف المياه في سقي أشجارالقات والحفاظ على مصادرالمياه عند المزارعين والأهالي بيافع،ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

وفي الورشة تلقى المشاركون من مجموعة المزارعين الماسحين والمشرفين بيافع رصُد إلى نقاش واسع ومفصل حول زراعة أشجارالبُن واسباب انقراضها من الأراضي الزراعية وكذلك المهام المؤكلة على عاتقهم للقيام والعمل بها بشكل صحيح لما من شأنه رفع رؤية شاملة لدراستها من قبل مختصين بهذا الجانب لدى مؤسسة يافع للعمل والإنجازالذي بدورها تسعى جاهده بالتعاون مع وزارة الزراعة والري إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي والاقتصادي والزراعي لدى أبناء يافع عامة.

حضرالورشة الأمين العام للمجلس المحلي الحالي بيافع رصُد الاستاذ عادل علي بن سبعة ورئيس المجلس الانتقالي بيافع رصُد أحمد عوض، ومدير إعلام رصُد الأستاذ فضل الحربي، ومديرإدارة المياه بيافع سرارالأستاذ محمد عبدالله الصامتي وآخرون.

يذكر أن عدد من مناطق يافع بسرار ورصُد كانت سابقاً أراضيها الزراعيه مشهورة بزراعة البُن اليافعي وحالياً خف وانقرض زراعته بسبب دخول شجرة القات كعامل منافس غطى معظم مساحتها، لكن مؤسسة يافع للعمل والانجاز سعت جاهدة إلى إستعادة زراعة البُن اليافعي في عموم مناطق يافع لكونه منذُ القدم يعدثروة اقتصادية اهتم بزراعتها الابآ والاجداد بيافع وارتفع صداها داخل الوطن وخارجه بجودة ونفحة وفخامة المنتج بدرجة أولى البُن اليافعي.