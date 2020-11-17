القوات المشتركة تحسم اشتباكات جنوب غرب الدريهمي

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يزيد بن سلمان - شبوة - المركز الإعلامي لألوية العمالقة حسمت القوات المشتركة اشتباكات مع مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، جنوب غرب مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة. وقال مصدر عسكري أن القوات المشتركة حسمت اشتباكات مع عناصر حوثية حاولت اختراق الخطوط الأمامية. وأكد المصدر أن الاشتباكات انتهت بخسائر فادحة في العتاد والأرواح في صفوف مليشيات الحوثي جراء خروقاتها للهدنة الأممية.

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