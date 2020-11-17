شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. رئيس البنك الاهلي اليمني "حلبوب" يتصور مع حمار بجوار المركز الرئيس للبنك بالعاصمة عددن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر مدير البنك الاهلي اليمني بعدن صورة له برفقة حمار بجوار مقر البنك يوم الاثنين. ونشر د. محمد حسين حلبوب صورة له وهو يربت بيده على حمار بجوار المركز الرئيس للبنك الاهلي اليمني وسط مدينة عدن وتظهر خلف د. حلبوب سحب دخان ناتجة عن احتجاجات بسبب انقطاعات المياه في المدينة. وكتب حلبوب تحت الصورة " لاتعليق". وانتشرت الحمير بشكل كثيف في عدن خلال السنوات الماضية.

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