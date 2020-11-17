شكرا لبحثكم عن خبر مصرع أبرز قيادي استخباراتي حوثي في محافظة الجوف مع 6 من مرافقيه بينهم 3 من أسرته ”الاسماء” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي حوثي استخباراتي بارز مصرعه اليوم الاثنين على أيدي أبطال الجيش الوطني في محافظة الجوف. وقال مصدر عسكري أن مسؤل الامن الوقائي في محافظة الجوف القيادي الحوثي/ زيد علي عامر المراني لقي مصرعه مع سته من مرافقيه خلال المعارك مساء اليوم الاثنين في محافظة الجوف. وبحسب المصدر فإن مرافقي القيادي الحوثي هم : 1_حسين فايد المراني 2_عبدالسلام سلمان 3_نواف محمد مرشد 4_سليم جربي 5_بشار محمد المراني 6_عبدالسلام شعلان المراني وأشار المصدر إلى أن المعارك لا زالت مستمرة حتى اللحظة وسط تراجع كبير وخسائر فادحة تكبدتها ميليشيا الحوثي في المحافظة.

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