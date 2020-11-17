شكرا لبحثكم عن خبر وصول شحنة جديدة من وزارة الدفاع السعودية للجيش اليمني .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدمت وزارة الدفاع السعودية الاثنين شحنة أدوية خاصة بمرضى السرطان والسكري ومستلزمات طبية للجمهورية اليمنية.

ةقد وصلت إلى مطار عدن الدولي، الاثنين شحنة الأدوية المقدمة من وزارة الدفاع السعودية وبإشراف من قيادة القوات المشتركة، قوة الواجب المشتركة ( 802 ) عدن.

وتشمل الشحنة الطبية التي سيتم توزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية بعدن، أدوية خاصة بمرضى السرطان والسكري، ومستلزمات طبية لعيادات الاسنان والنساء والولادة، واجهزة نوعية لمرضى حصى الكلى ولقسم العمليات، وعدد من المستلزمات المختلفة للجرحى والمرضى المدنيين.

وأكد وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة، أهمية هذه المساعدات التي تلبي احتياجات القطاع الصحي في عدن بالمستلزمات الطبية اللازمة التي تساهم في التخفيف من معاناة الجرحى والمدنيين في المراكز الصحية .. مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات الطبية للشعب اليمني ورفد القطاع الصحي وتحسين خدماته الصحية .

من جانبه أشار مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور علي صالح، إلى أهمية وصول هذه الشحنة الطبية المقدمة من وزارة الدفاع السعودي في دعم القطاع الصحي بالاحتياجات الطبية اللازمة في مختلف التخصصات بالمراكز الصحية .. مؤكدا اهمية تضافر الجميع في دعم القطاع الصحي لمساندته في القيام بواجباته الإنسانية اتجاه المرضى والجرحى بعدن والمحافظات المحررة .

بدورهما لفت مدير قسم شؤون الجرحى والمشرف على مكتب التنسيق الطبي في عدن الرائد محمد بن بدر الطالب، ومن مركز الاسناد الطبي المشترك ، قيادة القوات المشتركة المقدم الفني عصام عدنان بن برهان، الى ان المساعدات الطبية التي تستهدف كافة المراكز الصحية والمستشفيات المدنية في عدن لعلاج الجرحى والمصابين من الجبهات والمدنيين من المرضى، تأتي ضمن المساعدات الانسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمختلف المحافظات اليمنية للمساهمة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.