شكرا لبحثكم عن خبر شاهد. الفنانة اليمنية اروى تنشر صورها الجديدة بشكل لم يتعود عليه الجمهور اليمني من قبل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أروى اليمنية أخيرا دخلت عالم الشهرة من أوسع أبواب التعري. وقالت في نفسها لم يبق فنانة إلا تعرت فلماذا لا أدخل هذا العالم. خصوصا مع جائحة كورونا وإختفاء الكثير من النجوم و المذيعات عن الساحة.

فكل يوم تظهر لك فضيحة جديدة، ليست مسربة، بل الفنان او الفنانة نفسها تقوم بالفعل وبنشره على صفحتها لإثارة ضجة حولها، وظهورها على ساحات التواصل الغجتماعي.

وبعد الشهرة التي حصلت عليها الفنانة السورية دانا جبر بتسريب صورة خاصة لها وهي عارية، وأفلام جنسية وعد سارق هاتفها بنشرها قريبا. دخلت الفنانة اليمنية الأصل أروى إلى عام التعري أخيرا.

و نشرت الفنانة اليمنية “أروى” مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام. من أحدث جلسة تصوير قامت بها، ظهرت بها وهي ترتدي فستاناً أسود اللون يكشف أجزاء كثيرة من جسدها.

وجلست الفنانة اليمنية أروى في وضعيات مختلفة وصفها البعض بـ”الجريئة” جداً، موجهين لها انتقادات لاذعة حول هذا الظهور الجريء وغير المألوف والذي باتت تعتمده كأسلوب تستفز به الجمهور وتثير انتباهه وتثير من خلاله الجدل حولها.