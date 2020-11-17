عبر كيان مستحدث.. - إب: مليشيات الحوثي تفرض إتاوات مالية على العاملين في القطاع الصحي

فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، اتاوات مالية على العاملين في القطاع الصحي في محافظة إب، وسط اليمن، بعيداً عن رقابة الجهات الحكومية الممثلة بمكتب الصحة.



وعلم "يمن شباب نت" من مصادر طبية متطابقة، إن لجنة حوثية قدمت من صنعاء وفرضت اتاوات مالية إلزامية على كل العاملين في القطاع الصحي(حكومي ـ أهلي) تحت ذريعة "مزاولة مهنة" وبطاقة انتساب لـ "المجلس الطبي" الذي شكلته كبديل لنقابة الأطباء.



وبحسب المصادر فإن اللجنة الحوثية فرضت مبلغ 50 ألف ريال على حاملي شهادة البكالوريوس وما أعلى، و25 ألف ريال على شهادات الدبلوم، إضافة إلى رسوم انتساب للمجلس المستحدث.



واستهجن عدد كبير من الأطباء هذه الخطوة التي عدوها مخالفة للقانون، باعتبار أن غالبيتهم يمتلكون شهادات مزاولة مهنة من الجهات الحكومية الرسمية.



الجدير ذكره أن خلافات نشبت بين اللجنة الحوثية ووكيل المحافظة للشؤون الصحية، القيادي الحوثي "أشرف المتوكل"، على نسب توزيع المردود المالي من الحملة والتي تقدرها المصادر بعشرات الملايين.

