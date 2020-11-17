شاهد.. سما المصري تستعرض مفاتنها: “كله طبيعي”

عدن - ياسمين التهامي - في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 12:13 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية سما المصري مقطع فيديو جديد لها على احد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابها على انستغرام أثناء تواجدها في شرم الشيخ.

وظهرت سما المصري في الفيديو أثناء تسلقها احد الجبال في شرم الشيخ بينما كان يسير امامها مرشد وخلفها المصور.

وكعادتها فقد عمدت سما المصري الى ابراز مفاتنها بشكل فاضح حيث تعمدت الاشارة الى مؤخرتها قائلة: “والله كل حاجة طبيعي اقسم بالله ما صناعي”.