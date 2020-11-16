السلطة المحلية بتعز تناقش مع وفد الأمم المتحدة التدخلات الإنسانية للعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقشت السلطة المحلية بمحافظة تعز برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ،اليوم، مع وفد الامم المتحدة برئاسة مدير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية عدن -تعز رينية وفريق مكتب الامم المتحدة للأمن والسلامة و ممثلي البرنامج الانمائي التدخلات الإنسانية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمحافظة.



وفي اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية ، أكد الوكيل المخلافي ان المحافظة تعيش أزمة إنسانية جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي والحصار وانتشار كوفيد ١٩ وشحة موارد السلطة المحلية ..مشدداً على ضرورة تقديم مزيدا من التدخلات الانسانية لانقاذ حياة الناس من المجاعة .

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وأشار الى أن السلطة المحلية أنجزت خطة باحتياجاتها من التدخلات الانسانية الطارئة والمستدامة للعام ٢٠٢١م وبمنهجية علمية وشفافة تضمنت اولويات الصحة والتعليم و المياه والاصحاح البيئ والامن الغذائي ومشاريع سبل العيش والحماية وبناء القدرات ولابد من والتدخلات وفق هذه الخطة التنموية.

من جهته ،اكد مدير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية بمحافظتي عدن وتعز ،أن اللقاء سيركز على مناقشة مصفوفة الاحتياجات المستقبلية وتخفيف معاناة النازحين..منوها الى أن برامج الامم المتحدة ستركز على الالولويات الهادفة لتخفيف حدة المعاناة.

كما استعرض وكيل المحافظة رئيس لجنة الاغاثة المهندس رشاد الاكحلي خارطة التدخلات في المدينة والمديريات عبر توزيع السلال الغذائية.

وفي اللقاء تطرق مدير شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي الى الاوضاع الامنية والجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية وبوتيرة عالية للتغلب على التحديات والمشاكل الجنائية التي تحقق إدارة الشرطة نسب متقدمة في ضبط الجريمة وتقديم المجرمين والمطلوبين للعدالة.