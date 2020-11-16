عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة سعودية مُتبرجة ، تعمل حركات غريبة في منطقة ممشى الشوقية بمدينة مكة المكرمة.

وتظهر الفتاة في الفيديو الذي تم تداولها ورصدته “تركيا الآن”، وهي مرتدية تي شيرت زهري وبنطلون “فيزون” ذات اللون الأسود وضيق جداً.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• فتاة سعودية ترتكب اليوم الفعل المحظور جوار الحرم .. ظهرت شبه عارية واغضبت المسلمين بعملها الفاضح ...شاهد الفيديو والمفاجأة التي حدثت عند القاء القبض عليها

• بصور جريئة وفاضحة .. إبنة الفنان عمرو دياب تعود للاثارة من جديد وهذة المرة تجاوزت كل الخطوط الحمراء ..شاهد

• الفنانة ياسمين صبري في اطلالة ساخنة وغير مسبوقة ..كشفت عن مفاتنها بطريقة فاضحة.. وأستعرضت تقاسيم جسدها المثير ..شاهد الصور

• "سروال" مذيعة قناة MBC الإعلامية السعودية "لجين عمران" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد إلى أين وصل التحرر والانفتاح ..فيديو

• السعودية هند القحطاني تثير الجدل بحركة "خادشة للحياء" .. استفزها أحد المتابعين بهذة الكلمة فرفعت له "إصبعها" الأوسط ..شاهد الفيديو

• كويتي عمره 60 عام أراد ممارسة الجنس مع فتاة عمرها 16 سنة .. اذهلته بجمالها الساحر وعندما بدأ بمداعبتها حدثت المفاجأة التي لم يتخيلها أحد ..شاهد

• قناة MBC تنشر فيديو صادم لأجمل فتاة شاركت في برنامج "ذا فويس" .. ظهرت كأنها حورية في الجنة ..والفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد

• مذيعة قناة MBC تتزوج أوسم طيار سعودي ..استضافته في برنامج "صباح الخير يا عرب" ولم تستطع تمالك نفسها امام جماله ..شاهد الصور

Advertisements

• لأول مرة في تاريخ السعودية : فتيات فائقات الجمال يشاركن بمسابقة خاصة بالرجال .. والمفاجأة بالملابس الفاضحة التي ارتدوها ..شاهد الصور

• صدمة في السعودية : فتيات بعمر الزهور يقمن بعمل فاضح في أحد المقاهي ..هذة الفتاة الفاتنة صدمت الجميع بحركاتها الجريئة ..شاهد الفيديو

• الإعلامية السعودية "لجين عمران" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور ساخنة لخصرها واردافها .. والمفاجأة بالملابس التي ارتدتها ..شاهد

• رامز جلال ينشر فيديو صادم ومفاجئ للفنانة ياسمين صبري ... لماذا صرخت "احييييه" !؟ ..شاهد الفضيحة

• إبنة الفنانة الإماراتية "أحلام" تخطف الأنظار بظهورها الصارخ وجمالها الفريد .. لن تصدقو أن هذا الجمال موجود على الأرض ..شاهد

• فنانه سعودية مشهورة تتخطئ كل الحدود .. ظهرت بصور فاضحة واستعرضت مناطقها الحساسة وسط ذهول الجميع ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

حيث تقوم الفتاة بالرقص وفعل بعض الحركات الاستعراضية، والركض، بشكل غريب، وكأنها ثملة أو في حالة غيبوبة، اضافة الى ذلك تسببت بازدحام مروري نتيجة توقف السيارات للقيام بمشاهدتها وتصويرها.

وفي نهاية الفيديو حضرت دوريات الشرطة للمكان وقامت بالقبض عليها ووضعها في سيارة الشرطة.

💯

فتاة متبرجة في ممشى الشوقية تقوم بعمل حركات فاضحة واستفزازية أمام الناس، وكأنها تجس النبض، هل ستترك، أو سيؤخذ على يدها.

ولكن رجال الشرطة الأبطال، كانوا على الموعد، وقبضوا عليها، فلا حرمة ولا كرامة للمجاهرين بالسوء 👇👇⁦☹️⁩😠 pic.twitter.com/swOppMVK4p — Mohammed Al Zahrani (@LordOfZahran) August 28, 2020

وأثارت الحادثة ضجة عارم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مستنكرين هذه الحادثة في بلاد الحرمين.

حيث كتب طاهر المنيفي:

“أمس في ممشى الشوقيه في مكة بلد الله الحرام…..الله يهديها هذه لا تقصد رياضة بعملها هذا في مكة اكلمك ما في جوار بيت الله الحرام لكنها تنشر العهر لغيرها شوفوا حركاتها وجسمها تم اختيارها بعناية …اللهم من أراد هذا البلد المبارك بشر اجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره/ الزعيم”.