نائب الرئيس يعزي في استشهاد البطل العميد يحيى البكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

Advertisements متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، إلى الحاج محمد صغير البكري وعبدالسلام يحيى البكري وإخوانه، وإلى وكيل محافظة عمران أحمد حسين البكري، عزاهم في استشهاد البطل العميد يحيى محمد البكري رئيس أركان اللواء الأول مشاه جبلي، وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعاً عن الدين والوطن في ميادين الحرية والكرامة.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الشهيد وأدواره الوطنية في مواجهة مشروع الحوثيين الإرهابي منذ بداياته، ومشاركته وابنائه القتال في أكثر من جبهة في الجوف وشرق صنعاء وصولاً إلى جبهات مأرب وصرواح، وتقديمه نجله حمزة شهيداً في معركة الوطن قبل نحو ثلاثة سنوات، وما تميز به الشهيد من شجاعة وحسن قيادة وانضباط عسكري.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لمنتسبي اللواء الأول مشاه جبلي ولوالد الشهيد وأولاده وأقاربه ومحبيه وكافة آل البكري، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.