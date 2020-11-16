رئيس الوزراء يعزي في وفاة عضو مجلس النواب الشيخ حمود عاطف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم ، برقية عزاء ومواساة بوفاة عضو مجلس النواب اللواء الشيخ حمود عاطف الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال وخدمة الوطن والمجتمع.



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واشاد رئيس الوزراء في برقية عزاء وجهها الى نجل الفقيد عبدالسلام حمود عاطف وإخوانه وجميع أفراد أسرته وكافة آل عاطف، بالأدوار الوطنية والنضالية المخلصة للفقيد الراحل في محطات ومراحل مختلفة من تاريخ اليمن.. مستذكرا ادواره الشجاعه الى جانب الرعيل الاول من المناضلين في الدفاع عن ثورة سبتمبر الخالدة ضد الإمامة الكهنوتية، إضافة الى كونه من الشخصيات المشهود لها بمواقفها الاجتماعية النبيلة في إصلاح ذات البين.

وأكد رئيس الوزراء ان الوطن خسر برحيله واحدا من رجاله المخلصين ومناضليه الأوفياء.. مقدما خالص العزاء وعظيم المواساة الى جميع أفراد اسرته ورفاقه وابناء الوطن بهذا المصاب الجلل.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح ويلهم الجميع الصبر والسلوان.