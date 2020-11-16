مناقشة افتتاح مكتب للأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي ،اليوم، مع مدير مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة ادجاردو جريسا ،افتتاح مكتب للأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة في مدينة تعز .

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وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الأمني وسبل تعزيز دور الأمن في تأمين عمل المنظمات الدولية وتوفير الأماكن الملائمة لبعثات المنظمات والعاملين فيها.

واكد العميد الأكحلي أن الأجهزة الأمنية عملت بالتنسيق مع السلطة المحلية على توفير الأماكن الآمنة والمناسبة لعمل المنظمات الدولية..مشيرا الى أن شرطة تعز اتخذت كافة الإجراءات الأمنية والإحترازية اللازمة والتي تسهم في حماية عمل المنظمات الدولية وتساعدها على القيام بأنشطتها الخدمية والإنسانية في المحافظة.

من جانبه ثمن مدير مكتب الأمن والسلامة ،الإجراءات التي اتخذتها إدارة عام الشرطة والمتمثلة في تأمين عمل المنظمات الدولية بما يضمن قيام المنظمات والبعثات الدولية بكافة الأنشطة وتقديم كامل الخدمات لأبناء المحافظة.