- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة افتتاح مكتب للأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي ،اليوم، مع مدير مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة ادجاردو جريسا ،افتتاح مكتب للأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة في مدينة تعز .
وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الأمني وسبل تعزيز دور الأمن في تأمين عمل المنظمات الدولية وتوفير الأماكن الملائمة لبعثات المنظمات والعاملين فيها.
واكد العميد الأكحلي أن الأجهزة الأمنية عملت بالتنسيق مع السلطة المحلية على توفير الأماكن الآمنة والمناسبة لعمل المنظمات الدولية..مشيرا الى أن شرطة تعز اتخذت كافة الإجراءات الأمنية والإحترازية اللازمة والتي تسهم في حماية عمل المنظمات الدولية وتساعدها على القيام بأنشطتها الخدمية والإنسانية في المحافظة.
من جانبه ثمن مدير مكتب الأمن والسلامة ،الإجراءات التي اتخذتها إدارة عام الشرطة والمتمثلة في تأمين عمل المنظمات الدولية بما يضمن قيام المنظمات والبعثات الدولية بكافة الأنشطة وتقديم كامل الخدمات لأبناء المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة افتتاح مكتب للأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.