رئيس جامعة عدن يلتقي مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، اليوم الإثنين، مع مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس، أحمد مدخلي، جملة المشاريع التنموية التي سيشملها تدخل البرنامج السعودي للإرتقاء بنشاط الجامعة الأكاديمي وبنيتها التحتية.

Advertisements

وفي اللقاء، أشاد رئيس جامعة عدن، بإهتمام البرنامج السعودي باحتياجات قطاع التعليم، خاصة التعليم الأكاديمي بجامعة عدن .. لافتاً إلى أن ذلك هو إمتداد لموقف المملكة العربية السعودية وقيادتها الداعم لليمن .

بدوره، أكد مدير البرنامج السعودي، لتنمية وإعمار اليمن، المهندس، أحمد مدخلي، على اهتمام البرنامج ورعايته الخاصة بجامعة عدن وكلياتها ومراكزها العلمية والبحثية والثقافية، إيمانًا بدورها التنويري الهام والتاريخي في المنطقة العربية.

حضر اللقاء نائبا رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الدكتور محمد عقيل العطاس، وللشؤون الأكاديمية، الدكتور، عادل عبدالمجيد علوي، وعدد من مدراء الإدارات العامة ورؤساء الاقسام .