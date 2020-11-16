محافظ المهرة يتفقد المشاريع التنموية في مديريتي سيحوت والمسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، اليوم، اجتماعا موسعا لأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المحلي والشخصيات الاجتماعية بمديرية سيحوت، لمناقشة احتياجات المديرية بحضور وزير الدولة محمد كده.



واكد المحافظ أهمية المديرية التي تضم اكبر مساحة وذات كثافة سكانية عالية..مشيرا الى حرص السلطة المحلية على تعزيز الامن والاستقرار بالمديرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الى ذلك افتتح المحافظ، مشروع مبنى إدارة التربية والتعليم بمديرية سيحوت، بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

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وأوضح المحافظ أن افتتاح مبنى التربية سيؤسس لعمل تربوي وتعليمي في الجانب الإداري.

كما وضع المحافظ، حجر الأساس لمشروع تسوير إدارة الأمن، بتمويل من المجلس المحلي بالمديرية، واستمع من مدير أمن المديرية العقيد سعد عويض، لشرح عن الأوضاع الأمنية بالمديرية.

وتفقد المحافظ محطة الكهرباء بمديرية سيحوت..موجها باعتماد 2 ميجاوات استعدادا للصيف القادم.

وكان محافظ المهرة، تفقد المركز الصحي، والقطاع التعليمي في مديرية المسيلة، وافتتح مشروع المباني الجديدة في مركز الدمخ الأمني، بتمويل فرع شركة النفط اليمنية، مشيدا بجهود قوات الأمن في حفظ الامن والاستقرار، مشددا على بذل المزيد من الجهود ورفع الحس واليقظة الأمنية.

رافق المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر ووكلاء المحافظة.