شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يضع حجر اساس لمشروع مبنى وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سيحوت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضع محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم، حجر الأساس لمشروع مبنى وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سيحوت الريفي، بتمويل من السلطة المحلية.



وتفقد المحافظ، ومعه وزير الدولة اللواء محمد كده، والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر، سير العمل في مستشفى سيحوت الريفي..مستمعاً من إدارة المستشفى إلى مستوى الخدمات الصحية المقدمة..مشيدا بالجهود التي يبذلها الكادر الطبي في المستشفى.

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