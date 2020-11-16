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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة البرلماني الشيخ حمود عاطف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية عزاء ومواساة الى عبدالسلام حمود عاطف وإخوانه وكافة آل عاطف ،عزاهم فيها بوفاة والدهم البرلماني المناضل الشيخ حمود عاطف الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.
واشار رئيس الجمهورية في البرقية ، الى مناقب الفقيد الوطنية وأدواره المخلصة والتضحيات في سبيل الثورة السبتمبرية..منوهاً بمواقفه الاجتماعية والسعي نحو وحدة الصف الوطني وإصلاح ذات البين.
وعبر الرئيس عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلا الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
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