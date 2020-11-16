هيئة الأدوية في عدن تستعد لتنفيذ برنامجا توعويا إرشاديا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن، حاليا، لتنفيذ برنامجا توعويا إرشاديا بمخاطر الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 24 من شهر نوفمبر الجاري.



وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري بتصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن البرنامج سيتضمن إيصال رسائل إرشادية والتوعية بمخاطر استخدامات المضادات الحيوية ومضار التطبيب الذاتي لاستخدامها وأخطاء الجرعة ومواقيتها وسوء الخزن لها لا سيّما بعد فتح المغلفات والعبوات الزجاجية والحقن، كما سيشمل البرنامج أيضا إيصال رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة بهدف خلق وعي جمعي تجاه استخدامات المضادات الحيوية الغير مرشدة وأثرها السلبي على الصحة.

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