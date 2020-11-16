البحسني يطلع على نشاط مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالعاصمة السعودية الرياض، على نشاط مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين ومؤسسات إئتلاف الأمل التنموية الخيرية.



وخلال لقائه بمؤسس الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الدكتور عمر عبدالله بامحسون، الذي جرى بالمقر الرئيس للصندوق, أشاد المحافظ البحسني بمسيرة الصندوق الخيري المستمرة منذ العام 1989م في دعم التعليم في بلادنا وذلك من خلال المنح الدراسية التي يقدمها للطلاب للدراسة في الجامعات الوطنية، إضافة إلى برنامج المنح الخارجية للطلبة من محافظة حضرموت وعموم الوطن وأبناء المغتربين إلى الجامعات في كافة أصقاع العالم.

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وثمن محافظ حضرموت بدور الصندوق في الاهتمام بتنمية العنصر البشري ودعم التعليم الذي يعد اللبنة الأساسية التي تبنى عليها المجتمعات المتحضرة في التنمية ومواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة، وأثنى المحافظ على نشاط مؤسسات إئتلاف الأمل التنموية الخيرية في تقديم المساندة للطلاب المتفوقين والمحتاجين في اليمن.

وتقدم المحافظ البحسني بالتعازي في وفاة الشيخ عمر بن يحي البطاطي نائب رئيس الجالية اليمنية بالرياض الذي يعدّ أحد أوائل رجالات مؤسسة الصندوق الخيري.

وقدّم المحافظ البحسني في ختام اللقاء درع المحافظة للدكتور عمر بامحسون نظير جهوده ودعمه للتعليم في المحافظة .

بدوره عبر مؤسس الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الدكتور عمر بامحسون عن تقديره واعتزازه بهذه اللفتة الكريمة من محافظ حضرموت، معتبراً أن هذا التكريم يمثل تكريماً لجميع الداعمين للقطاع التعليمي وحافزاً لمزيد من العطاء.