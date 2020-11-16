اختتام ورشة تعريفية بمجال الترصد والاستجابة لوفيات الأمهات والمواليد في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

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اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل تعريفية بمجال الترصد والاستجابة لوفيات الأمهات والمواليد، بمشاركة 70 كادرا صحيا في مجال الصحة الإنجابية بمحافظتي عدن وأبين، نظمها على مدى يومين قطاع السكان بوزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية في عدن.



وجرى خلال الورشة مراجعة وإقرار الاستمارة الخاصة بالترصد والاستجابة لوفيات الأمهات التي تضمنت عددا من الإجراءات والنماذج الخاصة بالتبليغ والتحري المجتَمعي والتحري في المرافق الصحية، وكذا تقرير فريق التحري وما يتضمنه من بيانات كاملة عن الحالة المستهدفة اسما وعمرا وتشخيصا وإجراء للأم ووليدها.

ودعا كل من الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي ومدير عام مكتب الصحة في محافظة أبين الدكتور جمال امذيب، المشاركين إلى تطبيق مخرجات الورشة على صعيد الواقع العملي لتعزيز الإجراءات السليمة التي تحفظ حياة الأم ووليدها وتعمل على تقليص الفجوة في الوفيات للأم والطفل .. مؤكدين أهمية معالجة النقص في الكادر الطبي المتخصص بمجال الصحة الإنجابية، وأن وزارة الصحة شريكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقضايا الصحة الإنجابية.