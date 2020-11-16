شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب مالية تعز يدرب الموظفين على الشفافية ومكافحة الفساد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرم وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي ،اليوم، المشاركين في برنامج التدريب والتأهيل الذي اقامه مكتب المالية بالمحافظة.



وأشار مدير المكتب الدكتور محمد السامعي، الى ان البرنامج يهدف الى تحسين جودة الاداء وتحقيق معايير متقدمة في الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز قدرات الكادر الوظيفي، ويستهدف العاملين في مكاتب المالية في المديريات.

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