محمد عبدالسلام : نقدر خطوات الدول لوقف بيع السلاح للنظام السعودي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
عبر رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبدالسلام عن تقديره للدول التي اتخذت خطوات لوقف بيع السلاح للنظام السعودي، في اشارة منه الى ما يتسبب فيه ذلك السلاح من تدمير للبنى التحتية في اليمن وقتل لأطفال اليمن.
وقال في تصريح له مساء اليوم:” نعبر عن تقديرنا للدول التي اتخذت خطوات لوقف بيع السلاح للنظام السعودي ( قاتل أطفال اليمن).. داعيا باقي الدول إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وأكد عبدالسلام أن وقف بيع السلاح يعد أقل موقف إنساني في مواجهة العدوانية المتوحشة ، لافتاً الى ما تمثله هذه العدائية من خطر على الأمن والاستقرار الدوليين .
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