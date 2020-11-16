الجيش واللجان يفشلون محاولة زحف على الدريهمي وخروقات العدوان تصل الى 184 خرقًا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة



أعلن مصدر في غرفة ضباط الارتباط، اليوم الاثنين، أن قوى العدوان ارتكبت 184 خرقًا في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروق 9 غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والفازة وتحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي والجاح والفازة وحيس.

وأشار إلى أن الخروق شملت 22 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و134 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكان مرتزقة العدوان في الحديدة، اقدموا اليوم الاثنين، على محاولة تسلل تجاه قرية الحائط غرب مدينة الدريهمي، في تصعيد وخرق جديد لاتفاق السويد.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان حاولت القيام بعملية تسلل تجاه قرية الحائط غرب مدينة الدريهمي مع تمشيط مكثف بمختلف الأسلحة. مؤكداً إفشال أبطال الجيش واللجان الشعبية لمحاولة المرتزقة.