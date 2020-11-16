اليمن يعزي في وفاة وزير الخارجية السوري

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

بعث فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، في وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.

واكد الرئيس المشاط إن رحيل المعلم يمثل خسارة فادحة ليس لسوريا فحسب بل للأمة العربية والإسلامية، لما كان عليه من الصفات الجامعة لرجل الدولة، وكان مدافعا عن قضية بلده وقضايا أمته بكل شجاعة وصلابة واقتدار.

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وقال: إننا في الجمهورية اليمنية نشاطركم حزنكم في هذا المصاب الجلل، ونعرب لكم عن خالص التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيا وباسم المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني كافة.

كما بعث المكتب السياسي لأنصار الله اليوم الاثنين، برقية عزاء ومواساة لسوريا شعبا وقيادة في وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وقال المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له ” ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة كبير الدبلوماسية السورية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم”.

وأضاف البيان إن رحيل المعلم يمثل خسارة لسوريا وللعالم العربي الذي كان يرى فيه نموذجا للسياسي المدافع عن قضايا أمته في كل المحافل الدولية.