عدن: احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي الخدمات العامة

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بتردي الخدمات العامة في ظل سيطرة الانتقال المدعوم إماراتيا.



وقالت مصادر محلية، إن احتجاجات شعبية غاضبة لعشرات المواطنين تجمعوا أمام مؤسسة المياه في مديرية كريتر تنديدا بانقطاع المياه.



وقام المتظاهرون بإشعال إطارات السيارات, وإغلاق الطرقات الرئيسية، للتعبير عن غضبهم إزاء تردي الخدمات الأساسية وتفشي الفساد والفوضى.



وحمل المتظاهرون سلطة الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع وانهيار الخدمات لا سيما الكهرباء والمياه.





وتسود حالة من السخط والغضب في أوساط سكان عدن تجاه الانتقالي المسيطر على المدينة وفشله في توفير الخدمات وتأمين حياة الناس ومصالحهم.



ومنذ سيطرة الانتقالي المدعوم إماراتياً على عدن في أغسطس من العام الماضي 2019م انهارت الخدمات العامة بشكل كبير الأمر الذي فاقم من معاناة السكان.



