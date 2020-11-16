شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معرض "جنسي" لعاريات ومنقبات في الكويت.. ماحدث فاجئ الجميع لكن النهاية كانت صادمة وغير متوقعة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار تناول الفنانة الكويتية شروق أمين القضايا المجتمعية بجرأة جدلاً واسعاً بين الكويتيين.

وأغلقت وزارة الداخلية الكويتية معرضاً فنياً أقامته “شروق” بعد أسبوع من افتتاحه.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

. معرض "جنسي" لعاريات ومنقبات في الكويت.. ماحدث فاجئ الجميع لكن النهاية كانت صادمة وغير متوقعة.. شاهد

. فضائح بنات الفنان "عمرو دياب " تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. استعراض مؤخرات وإيحاءات جنسية ..شاهد

. “بعد الأوضاع المخلة والحضن الدافئ”.. تسريب فيديو صادم للفنانة هيفاء وهبي داخل الاستوديو.. على الطبيعة.. شاهد

. ظهرت عارية على ظهر رجلين : الراقصة "صافيناز" تتجاوز كل الخطوط في ظهورها الجديد وتسجل رقماً قياسي في عالم الفضيحة.. شاهد

. موقع اباحي ينشر فيديوهات جنسية لنجمة مسلسل باب الحارة الفنانة التركية دانا جبر.. شاهد

. السعودية: فضيحتين أخلاقيتين تم رصدهما حتى الأن من الإستعدادات الجارية للاحتفال باليوم الوطني.. شاهد الفيديو والصور

Advertisements

. صدرها كبير شايل هموم العرب.. الكويتية "حليمة بولند" تحتفل باليوم الوطني السعودي بطريقةً فاضحة وتستفز الشارع السعودي بصور إباحية.. شاهد

. الكويت تصحو على فاجعة مروعة شابة تنتحر وتلقي بنفسها من الطابق الثاني وعندما تم اسعافها الى المشفى حصلت مفاجأة لم تخطر على بال أحد..شاهد

. مشهورة سعودية تحتفل باليوم الوطني السعودي بطريقةً فاضحة لم يسبقها إليها أحد.. مؤخرتها البارزة وبطنها المكشوفه تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

. معلمة سعودية تفاجئ زوجها بهدية لم تخطر على بآل أحد.. طلبت منه زيارة اهله وفي منتصف الطريق قدمت له أجمل فتاة لينام معها.. واختارت بنفسها جناح الفندق.. شاهد الصور

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

وشمل المعرض على رسومات “إكريلكية” اعتبرها البعض جريئة وذات إيحاءات جنسية مخلة بالآداب وانتقد البعض وجود زجاجات في الرسومات واعتبروها زجاجات كحول.

وليس فقط رسومات شروق أمين ما استفز البعض، بل استخدامها لدمى ألبستها النقاب وأجلستها أمام اللوحات.

لكن الفنانة شروق أمين قالت إنه ليس لديها أي مشكلة في الحديث عن ما وصفتها بـ”التابوهات” إن كان حول إدمان الكحول في بلد لا يوجد بها كحول وإن كان حول الجنس أو حول النفاق ، معتبر أن ذلك حقها كفنانة.

وعن استخدامها لدمى ألبستها النقاب في المعرض قالت شروق أمين إنها فعلت ذلك لتفتح حوارات مع المنقبات؛ لأن النساء اللواتي يرتدين النقاب لا يأتين الى معرضها، وهو أسلوب رمزي.كما قالت

وأشارت الى أنها تفاجأت بإغلاق المعرض من وزارة الداخلية والإعلام والمباحث يوم الخامس عشر من يناير/كانون ثاني الجاري.

وقالت الفنانة الكويتية إن كل ما في اللوحات رمزيّ ولا يوجد به شيء جنسي وأنها لا تحرض المجتمع على الفساد.

يذكر أنه في عام 2012 تم إغلاق معرض آخر للفنانة الكويتية شروق أمين لأسباب مشابهة.