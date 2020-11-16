- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات
اقدم طيران العدوان السعودي اليوم الاثنين على تكثيف غاراته على محافظتي الجوف ومأرب، حيث شن 19 غارة على مناطق متفرقة من تلك المحافظات.
وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بـ12 غارة مديرية مدغل كما شن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب.
وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة الظهرة وغارة على المرازيق بمديرية خب والشعف.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات مكثفه لطيران العدوان السعودي على محافظتي مأرب والجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.