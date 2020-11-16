غارات مكثفه لطيران العدوان السعودي على محافظتي مأرب والجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

اقدم طيران العدوان السعودي اليوم الاثنين على تكثيف غاراته على محافظتي الجوف ومأرب، حيث شن 19 غارة على مناطق متفرقة من تلك المحافظات.

وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بـ12 غارة مديرية مدغل كما شن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب.

وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة الظهرة وغارة على المرازيق بمديرية خب والشعف.