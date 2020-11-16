تضم 19 مدرسة أهلية.. وزارة التربية والتعليم تصدر قائمة سوداء بالمدارس المخالفة (أسماء)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد (19) مدرسة أهلية مخالفة للقانون ، مهيبة بأولياء الامور عدم التعامل معها كون شهائدها غير معتمدة .

واصدر قطاع التعليم بوزارة التربية خطابا وجهه للإدارة العامة للإعلام والقناة التعليمية يتضمن نشر أسماء المدارس الأهلية المخالفة للقانون والمستمرة في مزاولة انشطة تعليمية رغم صدور قرار وزاري بإغلاق عدد منها ،ومنح المدارس الاخرى فرصة اولى وثانية وثالثة لمعالجة الإختلالات القائمة والتي تم الرفع بها الى قيادة الوزارة من قبل الفريق الفني الوزاري المكلف بالنزول لكافة المدارس الأهلية للإطلاع على تجهيزاتها الفنية والإنشائية والتعليمية .

وارفق قطاع التعليم كشفا بعدد (19)مدرسة أهلية منها عدد(5) مدارس قد صدر قراري وزاري بإغلاقها وهي :

1-نور المعرفة قسم الإنجليزي بمديرية السبعين

2-سام الفرع (3) بمديرية شعوب

3-الحكمة اليمانية مديرية بني الحارث

4-سام الفرع (2) بمديرية صنعاء القديمة

5-انوار الغد مديرية بني الحارث

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كما شمل الكشف عدد(1)لكيان يمارس نشاط تعليمي دون الحصول على ترخيص مزاولة النشاط التعليمي تحت مسمى :

1- سام الفرع (4) بمديرية صنعاء القديمة .

هذا بالإضافة الى عدد (13)مدرسة أهلية مخالفة لم تعالج الاختلالات التي دونها الفريق الفني الوزاري أثناء النزول الميداني لتلك المدارس وهي :

1-براعم النور /مديرية ازال

2-فجر المستقبل /مديرية ازال

3-نجوم اليمن / مديرية شعوب

4-ضياء اليمن /مديرية السبعين (أ)

5-قرة العين /مديرية شعوب

6-بسمة وطن /مديرية السبعين (أ)

7-مشاعل النور /مديرية السبعين (ب)

8-القلم الفرع /مديرية شعوب

9-مروج اليمن /مديرية شعوب

10-راية المجد / مديرية بني الحارث

11-صناع المستقبل /مديريه بني الحارث

12-ينابيع المعرفة /مديرية بني الحارث

13-سام فرع البنات /مديرية آزال