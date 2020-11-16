شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مجمع فندقي وسياحي بعتق بتكلفة 5 مليار ريال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله ، اليوم، مجمع واجنحة الفخامة السياحي بمدينة عتق، بتكلفة بحوالي خمسة مليار ريال.



ونوه الامين العام عبدربه هشله باقامة هذا المشروع السياحي..مشيرا بانه يمثل نقلة نوعية في المنشآت والخدمات الفندقية المتميزة..مؤكدا دعم السلطة المحلية للمشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات.

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