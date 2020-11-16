محافظ لحج يوجه بمنع الاعتداءات على أراضي الدولة طُور البَاحَة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

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وجه محافظ لحج اللواء الركن أحمد تُركي، فرع الهيئة العامة للأراضي، بمنع الاعتداء على أراضي الدولة بمنطقة الرُّجَاع بمديرية طُور البَاحَة.



وشَدَّد المحافظ، خلال ترأسه ،اليوم، اجتماعا ضم وكيل وزارة الزراعة عبد الملك النَّسرِي، ووكيل محافظة لحج عبد الفتاح الحُجَيلِي، وقيادة فرع الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة، والسلطة المحلية بمديرية طُور البَاحَة، بإيقاف عملية الصرف للأراضي بمنطقة الرُّجَاع والعمل، على حل مشاكل القضايا.

الى ذلك وجه المحافظ فرع صندوق النظافة بتحسين العمل في الصندوق بمديريَتَي الحَوطَة و تُبَن.