شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام الدورة التدريبية الخاصة برفع قدرات الشباب في مجال المشاركة المجتمعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت ،اليوم، الدورة التدريبية الخاصة برفع قدرات الشباب في مجال المشاركة المجتمعية ضمن مشروع تعزيز مشاركة الشباب مع السلطة المحلية.



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وفي الاختتام أكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس امين بارزيق ،أهمية إقامة مثل هذه الدورات..مؤكدا بان السلطة المحلية تسعى الى اشراك المجتمع في القضايا التي تلامس المواطنين..منوها بان منظمات المجتمع المدني كانت لها دور كبير في حلحلة بعض الإشكاليات وكانت لها اثر إيجابي على المجتمع.

و هدفت الدورة على مدى يومين ، أكساب 15 مشاركا ومشاركة من مديريات المكلا وبروم ميفع وارياف المكلا عددا من المهارات والمعارف حول قانون السلطة المحلية و المناقصات.