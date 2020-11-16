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مهدمي يقدم استقالتة من ادارة نادي سيئون

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

مهدمي يقدم استقالتة من ادارة نادي سيئون

الخليج 365 - سيئون

قدم الشيخ رشيد عبدالله مهدمي استقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي سيئون الرياضي الثقافي الاجتماعي.

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وأشار مهدمي في رسالة الاستقالة المقدمة لمدير عام مكتب الشباب والرياضة، إلى أنها  تعود لانشغالاته الكثيرة  ولظروف خاصه به  وانتقال عمله إلى خارج مدينة سيئون  حالت دون الاستمرار في قيادة النادي.

مضيفا إلى فترة ست  سنوات كافية وانه قد آن الأوان ان نتيح الفرصة لدماء جديدة

وختم مهدمي رسالته بأنه  سيبقى في خدمة هذآ الصرح الشامخ نادي سيئون من اي موقع كون نادي سيئون مؤسسة رياضية وثقافية واجتماعية كبيرة يفخر بها أي مواطن في حضرموت .

مطالبا مكتب الشباب والرياضة قبول الاستقالة واعفائه من منصبه.    

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