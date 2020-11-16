مجلس القضاء الأعلى يعقد إجتماعه الدوري برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

الخليج 365 - عدن

عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعه الدوري ،اليوم ،بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم.



وفي بداية الجلسة وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد وقرأو الفاتحة على روح الفقيد القاضي جمال محمد عمر في ذكراه السنوية الوفاته.

كما استعرض المجلس في اجتماعه ،التقارير المرفوعة إليه من عدد من رؤساء محاكم ونيابات الإستئناف في المحافظات حول الإعتداءات التي تعرض لها بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة..معبراً عن ادانته لتلك التصرفات التي تمس أعضاء السلطة القضائية..مهيباً بالجهات الأمنية الوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة التي تقلق منتسبي القضاء وتحد من تقديم العدالة للمواطنين في هذه الظروف التي تتطلب تظافر الجهود ليتسنى لأجهزة الدولة اداء انشطتها المناطة بها.

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وأكد المجلس على الأجهزة الأمنية ضرورة ملاحقة المتهمين بإرتكاب تلك الأفعال وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع..مشدداً على ضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية في سكنهم ومقرات عملهم.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من هيئة التفتيش القضائي بشأن الأداء في المحاكم والنيابات ومدى التزام القضاة وأعضاء النيابة والموظفين بالدوام الرسمي في كل من محافظات عدن وتعز وأبين ولحج والضالع..مثمناً التزام منتسبي السلطة القضائية بالدوام والتواجد في مقرات أعمالهم..مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الإنضباط وإنجاز الأعمال وتسيير عملية التقاضي بين المواطنين.

وكان المجلس قد ناقش حزمة من المواضيع في جدول أعماله واتخذ ازءها القرارات المناسبة.