بن حبريش يُعزي في وفاة الشيخ عمر بن يحيى البطاطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

بعث رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي، بالعزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ عمر بن يحي البطاطي، نائب رئيس الجالية اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، مستشار محافظ محافظة حضرموت الذي وافته المنية اليوم بالرياض، فيما يلي نصها :



الأخ /عبدالله عمر بن يحيى البطاطي، وأخويه سالم وصالح

وكافة آل البطاطي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة والدكم الشخصية الوطنية المعروفة نائب رئيس الجالية اليمنية في السعودية ومستشار محافظ محافظة حضرموت، وشيخ مشائخ الهجرين وضواحيها الشيخ الفاضل عمر بن يحي البطاطي..

وأننا نتقدم اليكم وأسرتكم الكريمة وأقاربكم جميعًا وآل البطاطي كافة في داخل والوطن والمملكة العربية السعودية والمهجر بخالص التعازي وصادق المواساة ونشاطركم احزانكم في هذا المصاب الجلل..

لقد خسرت حضرموت والوطن عامة برحيل هذه الشخصية قامة وطنية عُرف بمحبته لأهله ومجتمعه ومناصرًا لقضاياها , ونسأل الله أن يجزيه خير الجزاء عن كل ما قدمه من عطاء وأعمال خيرية ..

وتقبلوا تعازي ومواساة أخوانكم في رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع وأمانتها العامة ودعواتهم لله سبحانه وتعالى بأن يتقبل الفقيد برحمته الواسعة وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم جميعًا وكل أصدقائه ومحبيه بالصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.