الانتقالي الجنوبي يقف أمام التصعيد الإخواني بجبهات محور أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي،، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام للأمانة العام لهيئة رئاسة المجلس.



ووقفت الهيئة في مستهل الاجتماع أمام التقرير المُقدم من العميد الركن محسن عسكر مستشار رئيس المجلس للشؤون العسكرية، حول المستجدات العسكرية والخروقات المتصاعدة لمليشيا الإخوان الإرهابية والمسنودة بعناصر تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في جبهات محور أبين القتالي.

وأشادت الهيئة بالصمود الأسطوري للقوات المسلحة الجنوبية وثباتها في إفشال جميع محاولات المليشيات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا، مؤكدة بأنها محاولات النفس الأخيرة لإجهاض تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدة في الوقت نفسه أن استمرار تلك الخروقات والاعتداءات الإجرامية على مواقع قواتنا الجنوبية لن يُبقيها في مواقع الدفاع بشكل مستمر.

وفي شأن آخر، ناقش الاجتماع الاستعدادات والترتيبات التي تجريها اللجنة التحضيرية لفعاليات الاحتفال بالذكرى الـ53 لعيد الاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر المجيد، وفي هذا الشأن شددت الهيئة على ضرورة استكمال جميع التحضيرات في وقتها المحدد وإخراج الفعاليات الاحتفالية بصورة تليق بهذا المناسبة العظيمة.

كما استمع المجتمعون إلى تقرير النشاط الأسبوعي لرئاسة الجمعية ولجانها، بالإضافة إلى تقرير نشاط الأمانة العامة لهيئة الرئاسة ودوائرها ما بين الاجتماعين.

وختاما تطرق الاجتماع إلى جُملة من المتفرقات والمواضيع ذات الصلة بعمل المجلس واتخذ ما يلزم بشأنها.

شارك في الاجتماع العميد محسن الوالي القائد العام لألوية الدعم والإسناد، واللواء صالح علي حسن نائب رئيس هيئة العمليات المشتركة.