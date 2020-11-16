بدء دورة تدريبية بسيئون حول تعبئة نماذج شركاء التنمية " المانحين "

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم ، الدورة التدريبية حول تعبئة نماذج شركاء التنمية " المانحين " ومعايير اختيار المشاريع ضمن برنامج بناء قدرات كوادر السلطة المحلية الذي تقيمه الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان السلطة بوادي حضرموت والصحراء .

وتهدف الدورة على مدى أربعة أيام اكساب 34 من 9 مديريات ومكاتب تنفيذية وهيئات ومصالح حكومية بالوادي والصحراء المهارات اللازمة لتعبئة نماذج المانحين والالتزام بالمعايير الخاصة باختيار المشروع . وفي افتتاح الدورة أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ،الى حرص السلطة المحلية على تدريب وتأهيل الكوادر ايمانا منها بأن ذلك سيسهم في إحداث تغيير ونهضة على المستوى الإداري بالمؤسسات الحكومية وتحسين أدائها نحو خدمة أفضل للمواطن.

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