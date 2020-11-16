شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تصعق متابعيها بهذه الإطلالة..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة ديانا كرزون عبر حسابها بإنستغرام بإطلالة استثنائية، مرتدية فستان أبيض مغطى بالريش، وبدت كأنها طائر ناصع البياض وجلست داخل قفص للعصافير، وعلقت: “‏صـفـاء الـنـفـس و بـيـاض القلب صفـه جمييله لا يستطيع الانسان اصطناعهـا مهما كانت قدراته بالتمثيل”.

ولاقت صورتها اعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمالها واطلالتها وفكرة جلسة التصوير الاستثنائية.

كما نشرت ديانا كرزون صور لها بنفس الاطلالة لكن مع مجموعة من الأشخاص أثناء تواجدها بحفل لأحد العوائل.

يذكر ان ديانا كرزون قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها برفقة زوجها الإعلامي معاذ العمري، وتبادلا كلمات الحب والأمنيات بالبقاء معا لآخر العمر، وكانت قد تزوجت ديانا كرزون من الإعلامي العمري بحفل اقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين بسبب اجراءات فيروس كورونا.

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قدمت الفنانة ديانا كرزون الكثير من الألبومات والأغاني بعد فوزها بلقب برنامج سوبر ستار، ومن البوماتها: وجهك الثاني، الدنيا بتضحك، هيدا الحكي، وغيرها.