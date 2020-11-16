شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديريتي ماهليىة ورحبة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

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