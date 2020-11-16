شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شمس الكويتية تسحب فستانها لتكشف ظهرها وتبرز أردافها.. والجمهور: أول مرة نشوف الضخم (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة شمس الكويتية صور جديدة من احدث جلسة تصوير لها، على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وهي ترتدي فستاناً أسوداً وضيقاً ذو نقط بيضاء كبيرة .

وفاجأت النجمة الكويتية جمهورها، بكشفها لظهرها لتعرض عليه الوشم الكبير الذي وضع من أعلى ظهرها إلى اسفله، وتبرز أردافها التي تعمدت توجيهها نحو الكاميرا واظهارها في الصور عند نشرها لها.

وشم شمس الكويتية عبارة عن فراشة ذات أجنحة ضخمة لكنه لم يظهر بشكل كامل إلا أن أغلبه كان باللون الرمادي واعتمدت معه على تسريحة شعر قصيرة منسدل.

واختارت لإطلالتها مكياج بألوان هادئة أبرزه كان أحمر شفاة نيود مع كحل عيون سموكي بجانب أحمر خدود زهري هادي مما زادها جمالاً وإثارة.

وفي حين تعجب متابعون من وشم ظهر الفنانة شمس، الذي تمدد على طول وعرض ظهرها .. وتساءلوا عن سبب تخريبها ظهرها . بحسب تعبيرهم، قال عدد من المتابعين موضحا بأن الوشم تم رسمه في سن مراهقتها ، وأنه يبدو انزعاجها منه حاليا ، إلا أن متابعين آخرين ردوا بالتأكيد على أن شمس الكويتية اذا كانت منزعجة من الوشم لما قامت بكشفه للجمهور بغرور وكأنها تستعرض شيئا مبهرا ومميزا وليس شكل مشوه لجسمها الناعم .حسب ردهم. وقالوا متعجبين "والله اول مرة بنشوف مثل هذا الوشم الضخم"

ومؤخرًا أثارت الفنانة شمس الكويتية، الجدل بسبب ظهورها في مقطع مصوّر تناقلته عدد من الحسابات على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت الفنانة شمس في مقطع الفيديو وهي ترتدي فستاناً خفيفاً ومكشوف الصدر بالكامل ، عبرت من خلاله عن انزعاجها من حسد صديقاتها لها بسبب كثرة أسفارها.

وقالت شمس إنها تزور البلدان التي يُقال إنها تشهد انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا، وإنها تكتشف أن كل ما يُنشر عن ذلك كذب، مؤكدةً أن الحياة تسير في تلك البلدان بشكل طبيعي حيث تُفتح المقاهي والمطاعم وأماكن السهر وتقدَّم النارجيلة…

وأضافت أنها تستمتع أثناء رحلاتها، فيما تبقى صديقاتها في الحجر خوفاً من التقاط العدوى، وسخرت منهن معبّرةً عن افتخارها بنفسها لأنها تنتقل من طائرة إلى أخرى.

وعرّض هذا المقطع الفنانة شمس،لموجة انتقادات من قبل بعض متابعيها الذين اتهموها بالجنون، فيما علّق آخرون على شكلها وقالوا أن ملامحها تغيرت بشكل كبير بسبب عمليات التجميل، ودافع عنها قسم ثالث من المتابعين وابدا انزعاجه من الهجوم والانتقاد الموجه للنجمة الكويتية. مشيرا إلى أنه من حقها أن تعبر عن رأيها وقناعتها بالطريقة التي تراها ، مثلها مثل غيرها من نجوم ونجمات الفن. .

ومما جاء في التعليقات: “شكلها تغير كلهم صاروا يشبهون هيفا ماجيك”، ”فرط مخها” ، ”ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع” ، ”لا حول ولا قوة الله بالله اخر الشماتة يومين إلا هي مسدوحة مصابة بالكورونا”.