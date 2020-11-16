شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد مواطن بقصف حوثي في مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهد مواطن، الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، متأثراً بجروح جراء قصف حوثي استهدف أحد أحياء تعز، وسط اليمن.



وذكرت مصادر محلية، بأن المواطن عمار عبدالغني استشهد متأثراً بإصابته يوم أمس جراء سقوط قذيفة هاون بالقرب من مستشفى الصفوة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة شمال شرق مدينة تعز.

وكانت مصادر محلية، ذكرت أمس، بأن مدنيين اثنين استشهدا وأصيب آخران، بقصف لمليشيا الحوثي الإرهابية على حي قرب مستشفى الصفوة.

ومنذ أسابيع تصاعدت جرائم القصف والاستهداف العشوائي للأحياء السكنية بمدينة تعز، ما تسبب بسقوط عشرات الشهداء والجرحى.