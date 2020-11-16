قصف حوثي يطال قرى ومزارع المواطنين في الدريهمي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ الحديدة استهدفت المليشيات الحوثية، الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قرى ومزارع المواطنين جنوب الحديدة، كما حاولت استهداف مواقع عسكرية ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في جبهة الساحل الغربي.

وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية فتحت نيران رشاشاتها صوب قرية دخنان والتجمعات السكانية المجاورة جنوب وجنوب غرب مدينة الدريهمي. كما طالت قذائف الهاون مزارع المواطنين في وادي رمان الممتد حتى أطراف مركز المديرية.

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