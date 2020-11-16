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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلح حوثي يقتل طبيبًا في صنعاء بسبب شجار بين الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
قُتل طبيب يمني، برصاص أحد مسلحي مليشيا الحوثي، بالعاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر محلية، أن الطبيب “بشير عسكر منصور”، من أبناء مديرية السودة بمحافظة عمران، قتل برصاص أحد مسلحي الحوثي بصنعاء؛ بسبب شجار بين أطفالهما”.
يأتي هذا في الوقت الذي تحكم فيه المليشيا قبضتها على العاصمة صنعاء، والانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ضد المدنيين بالعاصمة ومناطق سيطرتها.
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