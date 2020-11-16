مليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين في حي منظر بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ الحديدة قصفت مليشيات الحوثي، الاثنين 16 نوفمبر /تشرين الثاني 2020، منازل المواطنين في حي منظر جنوب مدينة الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية استهدفت منازل المواطنين بقذائف الهاون الثقيلة مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وسببت خسائر مادية. يذكر أن المليشيات الحوثية نفذت عمليات قصف مدفعي وصاروخي في الأيام الماضية على ذات الحي؛ أسفرت عن تدمير منازل وخلفت خسائر في ممتلكات المواطنين.

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