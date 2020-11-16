شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : تزامنا مع انفجار الوضع في أبين.. الإمارات ترسل شحنات أسلحة حديثة للمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية بعدن عن وصول أسلحة إماراتية حديثة قبل أيام لمقالتي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وصلت على ظهر سفينة إماراتية حربية عبر ميناء المخاء في الساحل الغربي .

ولفتت المصادر بأن قائد قوات الامارات في الساحل الغربي قام بتسليمها لمقاتلي الانتقالي الجنوبي والذين استخدموها يوم أمس في معاركهم الضارية ضد القوات الحكومية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي في جبهات أبين جنوب اليمن ..

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في السياق أكد القيادي الجنوبي عادل الحسني في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر تويتر استلام مقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي لأسلحة متطورة من قبل الإمارات أحد شريكي التحالف الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن .

وقال القيادي الحسني في تغريدته بأن ” الإمارات تسلم المجلس الانتقالي التابع لها في جنوب اليمن دفعة جديدة من السلاح تم إستخدامه امس في معركة أبين ” .

وأشار الحسني في ختام تغريدته إلى أن ” الذي استلم الدفعة المدعو نزار الوجيه اليافعي المقرب من ضباط الإمارات في الساحل الغربي ” .

يأتي ذلك في ظل تناقض واضح لشريكي التحالف السعودية والإمارات لا سيما وأن السعودية سعت إلى إيقاف المعارك بين الجانبين وأرسلت لجنة عسكرية للإشراف على وقف إطلاق النار لكلا الجانبين .

الإمارات ترسل شحنات أسلحة حديثة للمجلس

ويبدوا أن الإمارات ماضية في شق عصا الاتفاق بين حكومة الرئيس هادي والانتقالي الجنوبي وذلك وفقا لما تتطلبه مصالح الإمارات التي تتعارض مع المصالح السعودية في اليمن .