شكرا لقرائتكم خبر عن في اخطر تصريح لها ..أبنة شقيق "ترلمب" تعلنها صراحة.."عمي لن يسقط بمفرده وسيسقط أمريكا معه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمر دونالد ترامب، أن عمها لن ينرشح مجددا لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

وقالت ماري في حديث لقناة CNN الأمريكية، إن “ترامب ألمح بطيقية ما إلى أنه سيترشح في لانتخابات المقبلة، وهذا غريب لأنه اعتراف بالهزيمة، حيث أنه تم طرح هذه الفكرة البداية كوسيلة لإرضائه وتهدئة غروره”..

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وشددت ماري ترامب على أن “عمها لن يضع نفسه مجددا في وضع يمكن أن يخسر فيه هكذا مرة أخرى”، مشيرة إلى أن اعتقادها بعدم ترشحه للانتخابات الأمريكية مجددا، يرتكز إ لى أنه “بحاجة لتقديم الدعم خلال 4 سنوات، وهذا ما سيكون من الصعب جدا عليه تحمله”.





“بالإضافة إلى ذلك، فإن ترامب، وخلال 4 سنوات، سيكون في عمر جو بايدن الآن، مع الإشارة

إلى أنه شخص غير صحي ولديه نظام غذا سيئ، ولا يمارس الرياضة، كما يعاني من اضطرابات نفسية لا تزال دون علاج”، وفق تعبيرها.

وختمت ماري ترامب، بالقول إنه “مع كل هذه الأمور.. لا أتخيل حتى أنه سيتمكن من الترشح في غضون 4 سنوات، بالإضافة إلى حقيقة أنه قد ُينظر الى تهم خطة يتم توجيهها إليه”.

وحول تسليمة بالهزيمة قالت ماري ترامب ” عمي لن يسقط بمفرده وسيسقط امريكا معه “.