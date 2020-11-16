شرعت مليشيات المجلس الانتقالي في محافظة سقطرى، الأحد، بإجراءات عنصرية ضد العاملين من المحافظات اليمنية الأخرى، ومعاملتهم كأجانب، ضمن سلسلة انتهاكات ترتكبها المليشيات منذ سيطرتها على الجزيرة.



ودشنت المليشيات وبدعم من مؤسسة خليفة الإماراتية، الأحد، "مكتبا لشؤون العمالة الوافدة" في خطوة تعزز من فرضيات عزم الامارات اقتطاع الجزيرة من الأراضي اليمنية.



وبدأت المليشيات إجراءات "البصمة" للعمال من المحافظات الأخرى، ومنحهم بطائق تعريفية تحدد عمل ومكان كل شخص وكأنهم في دولة أخرى، والزامهم بالتقيد بالعديد من الإجراءات الصارمة.



ويرى مراقبون، أن هذا الإجراء يأتي في إطار المساعي الإماراتية لاجتزاء الجزيرة من الأراضي اليمنية والتعامل معها كإمارة ثامنة.



ومنذ يونيو الماضي، تتحكم مليشيات الانتقالي بإدارة المحافظة وكل مرافق الحكومة فيها بعد سيطرتها عليها بالقوة.





كانت هذه تفاصيل خبر سقطرى.. مليشيات الانتقالي الإماراتي تفتتح مكتباً لـ"العمالة الوافدة" وتتعامل مع اليمنيين كأجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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