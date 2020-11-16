شكرا لبحثكم عن خبر حملة أمنية لمنع تعاطي القات في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
من محمد القادري :
أشرف مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن ، يونس محمد سليمان ناصر على حملة لمنع تعاطي القات في كورنيش كود النمر بالمديرية .
وأوضح مدير البريقة ، بأن الحملة ، والتي شاركت فيها أفراد القطاع الأول لقوات الحزام الأمني ، تهدف إلى منع مرتادي الكورنيش والسواحل من مضع وتعاطي القات فيها ، عقب شكاوي تقدمت بها بعض الأسر من المنظر السيء لمتعاطي القات في كورنيش كود النمر ، والذي يعد من أهم المتنفسات العامة في مديرية البريقة .
وأكد مدير عام مديرية البريقة ، يونس محمد سليمان ، حرص قيادة السلطة المحلية بالمديرية ، على إستمرار عمل الحملة ، للقضاء على ظاهرة مضع القات في الأماكن والمتنزهات والمتنفسات العامة المخصصة للعائلات .
رافق مدير عام البريقة ، خلال الحملة ، قائد القطاع الأول لقوات الحزام الأمني ، مصطفى صلاح العطيري ، وقائد الطوارئ بالمديرية ، ردين عبدالله العوذلي .
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