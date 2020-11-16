شكرا لبحثكم عن خبر ضبط مروج مخدرات شمال عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت قوات الحزام الأمني مساء الأحد من ألقاء القبض على أحد مروجي الحبوب المخدرة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.

و أفادت عمليات قوات الحزام الأمني - القطاع الثامن، عن إعتقال المدعو (ع.ج.ع.م) ملتبساً بتهمة التعاطي والترويج للحبوب المخدرة قرب جولة الملعب بمديرية الشيخ عثمان.

و فتحت قوات الحزام الأمني تحقيقاً مع المتهم قبل إحالته إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

صادر عن إدارة التوجيه المعنوي / القسم الإعلامي لقوات الحزام الأمني-عدن