شكرا لبحثكم عن خبر ضبط مروج مخدرات شمال عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تمكنت قوات الحزام الأمني مساء الأحد من ألقاء القبض على أحد مروجي الحبوب المخدرة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.
و أفادت عمليات قوات الحزام الأمني - القطاع الثامن، عن إعتقال المدعو (ع.ج.ع.م) ملتبساً بتهمة التعاطي والترويج للحبوب المخدرة قرب جولة الملعب بمديرية الشيخ عثمان.
و فتحت قوات الحزام الأمني تحقيقاً مع المتهم قبل إحالته إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
صادر عن إدارة التوجيه المعنوي / القسم الإعلامي لقوات الحزام الأمني-عدن
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مروج مخدرات شمال عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.