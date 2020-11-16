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تعرف على اسعار الصرف في عدن وصنعاء وحضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار العملات في العاصمة عدن:

 

دولار امريكي= 855 : 850

ريال سعودي= 223.2 : 222.5

يورو= 994 : 990

جنية استرليني= 1024 : 1016

درهم اماراتي= 212 : 211

دولار كندي= 591 : 586

دولار استرالي= 567 : 563

فرنك سويسري= 866 : 860

دينار كويتي= 2394.66 : 2378.61

دينار اردني= 1068 : 1063

ريال عماني= 1968 : 1957

ريال قطري= 206.5 : 205.2

جنيه مصري= 47.55 : 47.1

رمبي صيني= 104.02 : 103.04

دينار جزائري= 5.48 : 5.44

روبية هندي= 9.85 : 9.8

 

 

# أسعار العملات في محافظة صنعاء:

 

دولار امريكي= 605 : 603

ريال سعودي= 159.8 : 159.5

يورو= 715.08 : 710.36

جنية استرليني= 799.92 : 793

درهم اماراتي= 163.62 : 162.54

دولار كندي= 466 : 463

دولار استرالي= 441 : 439.1

فرنك سويسري= 675 : 672.03

دينار كويتي= 1990 : 1980.55

دينار اردني= 857 : 853.26

ريال عماني= 1579 : 1571.47

ريال قطري= 167 : 166.16

جنيه مصري= 39 : 38.56

رمبي صيني= 92 : 91.5

دينار جزائري= 5 : 4.69

دينار ليبي= 444 : 441.48

ليرة تركي= 79.3 : 79.04

رينغيت ماليزي= 147 : 146.54

روبية هندي= 8 : 8.17

بير اثيوبي= 16 : 15.89

دينار بحريني= 1613 : 1604.64

 

 

# أسعار العملات في محافظة حضرموت:

 

دولار امريكي= 853 : 847

ريال سعودي= 224 : 223

يورو= 955 : 944

جنية استرليني= 1010 : 1000

درهم اماراتي= 222 : 220

دولار كندي= 568 : 564

دولار استرالي= 545 : 542

ريال عماني= 2150 : 2070

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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