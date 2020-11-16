شكرا لبحثكم عن خبر حملة مرتقبة لإزالة العشوائيات في مديرية الشيخ عثمان بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ناقش مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور / وسام معاوية مع اللجنة الامنية بالمديرية الترتيبات والاعداد والتهيئة لتنفيذ حملة واسعة لازالة البسطات ورفع هياكل السيارات من سوق الهاشمي وشارع المعارض وفتح الاختناقات المرورية في الطرقات والتي تاتى بناء على توجيهات محافظ محافظة عدن حامد املس لازالة البسطات والعشوائيات المشوهه للمظهر الجمالي العام للمحافظة عدن .

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مدير المديرية وسام معاوية مع اللجنة الامنية صباح اليوم وبحضور مدير الامن بمديرية الشيخ عثمان محسن العمري مطالبا اللجنة الامنية بوضع خطة وآلية للتنفيذ والاعداد الجيد للحملة لضمان نجاح الحملة المزمع اقامتها خلال الايام القليلة القادمة وذلك من خلال التنسيق مع مكتب الاشغال العامة والقوات الامنية وشرطة السير والحزام الامني .

واكد معاوية مدير مديرية الشيخ عثمان على أهمية هذه الحملات واستمرارها للقضاء على جميع المظاهر الدخيلة على المحافظة عدن ومديرية الشيخ عثمان بشكل خاص والتي شوهت معالم الشوارع ومظهرها الجمالي العام بالمديرية داعيا جميع الجهات من المشاركة الفاعلة وتكاثف الجميع لضمان نجاح هذه الحملات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المديرية.

إعلام الشيخ عثمان - منيف عبد الغفور